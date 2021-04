2021年04月15日 08時00分 ゲーム

ペダルをこいでゲームをプレイするエアロバイク風の新型ゲームハード「Playpulse ONE」が登場



エアロバイクをこぎながらデスク作業ができるエクササイズ機器はすでに登場していますが、新たに、エアロバイクを操作体系に組み込んだ新型ゲームハード「Playpulse ONE」が登場しました。



Playpulse ONEの見た目はこんな感じ。滑らかでスタイリッシュなデザインのエアロバイクの上部に、ディスプレイが取り付けられています。





ハンドル部分には、ジョイスティックやA・B・X・Yボタン、トリガーといったゲームハードらしいボタンが搭載されています。





また、ハンドルの側面には心拍センサーが配置されており、使用中の心拍数の推移を記録できるとのこと。





記事作成時点では、Playpulse ONEで遊べるゲームは対戦型戦車ゲームである「Pedaltanks」とレースゲームである「Helios」、「Bumper Cars」、「Heat Street」の合計4種類です。





これらのゲームには、操作体系にペダルをこぐ動作が含まれているため、ゲームで遊べば遊ぶほど運動ができる仕組みです。





また、Playpulse ONEはオンライン対戦機能も搭載しているため、知り合いとゲームを楽しみなが運動に取り組むことも可能。





Playpulse ONEでは、「HBO」「Amazonプライム・ビデオ」「Netflix」「YouTube」「twitch」「hulu」といったストリーミングサービスを楽しむこともできます、さらに、「ペダルをこぎ続けないとムービーが停止する」というスパルタ機能も搭載されています。





Playpulse ONEの詳細なスペックはこんな感じ。



ディスプレイ 24インチ

フルHD

10点同時マルチタッチ対応 音声出力 内臓スピーカー

3.5mmヘッドホンジャック

Bluetooth接続対応

音声出力用USB Type-Aポート搭載 CPU Intel Core i5 9400F GPU 2GBのビデオメモリを搭載した専用GPU メインメモリ 8GB ストレージ 512GB SSD インターネット接続 Wi-Fi

イーサネット:100Mbps 寸法 長さ108cm×高さ168cm×幅54cm 重量 35kg



Playpulse ONEは、記事作成時点では、2021年12月発送分の予約を1199ドル(約13万円)で受け付け中で、日本への発送には対応していません。





また、以下のムービーでは、実際にPlaypulse ONEでゲームをプレイしている様子を確認できます。



