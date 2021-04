ブラックサンダーのザクザク感を強化した結果もはや「ガリゴリ」食感の「ブラックサンダー ひとくちサイズ ストロング」試食レビュー

・関連記事

ブラックサンダーなのに高級チョコのような滑らかさとローストされたヘーゼルナッツの香りを楽しめる「ブラックサンダー優雅な余韻ジャンドゥーヤ」試食レビュー - GIGAZINE



ミスドにツヤツヤ&ふわもち新食感の期間・数量限定「misdo meets 祇園辻利 第二弾 つや抹茶」が登場したので7種まとめて食べてみた - GIGAZINE



口の中がチョコに完全支配されるゴディバ×デニーズのパンケーキなど期間限定デザート3種を食べてきた - GIGAZINE



上から下までオレオ尽くしなオレオ好きのための濃厚チーズケーキ「オレオチーズケーキ」をMcCafe by Baristaで食べてみた - GIGAZINE



凍ったまま食べられる新感覚ショートケーキ「アイスショートケーキ」がシャリッと&柔らかな食感で絶妙でした - GIGAZINE

2021年04月12日 11時51分00秒 in 試食, Posted by logq_fa

