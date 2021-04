広告ブロック拡張機能の「uBlock Origin」がFirefox上で最適に動作する理由とは？

コンテンツフィルタリング用のブラウザ拡張機能「 uBlock Origin 」は、ほかの広告ブロック拡張機能などよりもメモリ使用率が少ないことで人気を集めています。このuBlock OriginはChrome、Microsoft Edge、Firefox、Operaなどのブラウザ上で使用可能となっているのですが、Firefox上で最適に動作する理由を開発者のレイモンド・ヒル氏がGitHub上で解説しています。 uBlock Origin works best on Firefox · gorhill/uBlock Wiki · GitHub https://github.com/gorhill/uBlock/wiki/uBlock-Origin-works-best-on-Firefox uBlock OriginがFirefox上で最適に動作する理由は、Firefoxでは「 CNAMEレコード 」を使ってファーストパーティを装ったサードパーティサーバーのクロークを解除することができるためです。これにより、Firefox上で動作するuBlock Originは、他のブラウザ上で動作するコンテンツフィルタリング拡張機能と比べても、最も効率的に動作するようになるとのこと。 以下のグラフはOpera、Chrome、Brave、Tor Browsew、Firefoxという5つのブラウザで、uBlock Originを含む複数のコンテンツフィルタリング拡張機能を使用した場合のコンテンツ検知率を示したもの。緑色は「CNAMEレコードのクロークを解除せずにuBlock Originを使用した場合のコンテンツ検出率」で、赤色は「CNAMEレコードのクロークを解除してuBlock Originを使用した場合のコンテンツ検出率」を示しています。結果は一目瞭然で、FirefoxでCNAMEレコードのクロークを解除してuBlock Originを使用した場合のコンテンツ検出率がダントツ高く、驚異の100%近くとなっています。

2021年04月12日 12時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

