Amazon初の労働組合結成を問う選挙の開票がスタート、結果確定は数週間後か



近年のアメリカでの労働争議の中でも最も重要なものの1つであるとみられている、Amazonとして初の労働組合を結成するか否かを問う選挙の開票が始まりました。約6000人の有権者に対して、投票数は3000票越えとなりました。



Amazon Union Vote Count: What We Know So Far : NPR

https://www.npr.org/2021/04/08/985498425/amazon-union-election-no-votes-outnumber-yes-votes-at-end-of-1st-day-of-counting





Follow Live Results as Votes Are Counted in Amazon Unionization Bid - The New York Times

https://www.nytimes.com/2021/04/08/technology/amazon-union-vote.html



Amazon challenges hundreds of ballots in Alabama workers’ union drive | Amazon | The Guardian

https://www.theguardian.com/technology/2021/apr/08/amazon-alabama-workers-union-drive



開票作業はアラバマ州バーミンガムの労働関係委員会の事務所で行われ、Zoom経由で200人以上のジャーナリストや弁護士、オブザーバーらが見守りました。





有権者数の合計は5805名で、投票総数は3215票。投票率は55%とのこと。組合結成には、過半数の得票が必要です。



集計結果は「賛成1:反対2」の割合で推移しており、4月8日(木)の作業終了時点で、賛成463票、反対1100票となっています。



ただし、異議申し立てのために未開封の票が多数存在しており、正式な結果発表は数週間後になるとの見方が出ています。