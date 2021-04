音声アシスタントSiriの初期設定が4種類から選択する形式に変更、従来の女性音声も選択可能

・関連記事

Siriの機械音声はどのように作られて会話を可能にしているのか? - GIGAZINE



Googleアシスタントに音声が新規追加、赤(女性)とオレンジ(男性)から選択可能に - GIGAZINE



3大AIアシスタントのSiri・Alexa・Googleアシスタントに「私のことスパイしてる?」と聞いたらこうなった - GIGAZINE



Amazon・Apple・Google・Microsoft・サムスンの音声アシスタントが音声データをどう扱っているか比較してみた - GIGAZINE



2021年04月01日 12時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logc_nt

