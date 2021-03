最高のアイデアを生み出す「ブレインストーミング」をグループ／1人で実行する時のポイントまとめ

「最良かつ急進的なアイデアは、答えを導き出そうとする思考方法ではなく、自由な質問によって生まれる」という発想に基づき設計された会議方法を「 ブレインストーミング 」と呼びます。GoogleやFacebookといった大手テクノロジー企業でも採用されるブレインストーミングをグループ、あるいは1人で実行するためのプロセスやポイントについて、マネージメントプラットフォームを運営するShereen Qumsieh氏がまとめています。 What is Brainstorming? https://runpondr.com/blog/brainstorming ブレインストーミングは広告代理店の役員だったアレックス・F・オズボーン氏が開発した会議方法。人は生活の中でさまざまな問題解決を行いますが、ブレインストーミングは、自由な発想で可能な限り最高な結果を生み出すように設計されています。 人の創造プロセスを大きく2つに分けると、洞察と新しいアイデアを得るために考えを広げる「発散的思考」と、アイデアを洗練させて考えを狭めていく「収束的思考」になります。多くの人は教育の中で収束的思考の技術を育みますが、最良かつ急進的なアイデアは発散的思考によって生み出されるもの。ブレインストーミングは発散的思考のアプローチを取っており、その焦点は「回答」ではなく「質問」に当てられます。

