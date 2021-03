不足しがちなソフトウェアのフィードバックを収集するべく1人の開発者が生み出した案とは?

・関連記事

オープンソースソフトウェアの開発者は10兆円以上の価値をもたらしているという指摘 - GIGAZINE



「オープンソースはお金にならない宿命」とMozillaのプログラマーが主張 - GIGAZINE



科学に貢献するオープンソースソフトウェア開発者たちの知られざる苦労 - GIGAZINE



オープンソースのプロジェクトを成功させるために避けるべき12のこと - GIGAZINE

2021年03月09日 08時00分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.