イヤなことは後回しにする「先延ばし」の利点とは？

勉強・仕事・家事など、「やらなくてはいけないけれどもやりたくない」という事象が世の中には満ちあふれています。そんなやりたくないことをついつい後回しにしてしまう「先延ばし」は悪癖として捉えられがちですが、先延ばしがむしろ「利益になる」という事例もあると組織開発を専門とするビジネスコンサルティング企業 Lead Above Noise の創業者であるレイチェル・クック氏が解説しています。 The Surprising Upside of Procrastination | Modern Mentor https://www.quickanddirtytips.com/business-career/careers/the-surprising-upside-of-procrastination 世の中には「毎日ベッドメイキングする人」「しない人」の2種類がいます。毎日ベッドメイキングする人に属していたというクック氏は「自己鍛錬に適している」という理由からベッドメイキングをするという習慣を持っていることに優越感を抱いており、「計画を立てることにも自己鍛錬は必要である」という価値観を抱いていたとのこと。 そんなクック氏は2020年から始まった新型コロナウイルスのパンデミックを契機に「先延ばしの利点」に目を向け始めていると語ります。クック氏によると、ペンシルベニア大学ウォートン校心理学部のアダム・グラント教授が行った 実験 では、「 先延ばしは創造性を高める 」という結果が得られているとのこと。

・関連記事

やるべきことをぐずぐずと先延ばしにする習慣を利用して逆に生産性を上げることができる - GIGAZINE



簡単な「2分ルール」で行動の先延ばし癖を克服する方法 - GIGAZINE



やりたくないことをズルズルと先延ばしにしないためには「考えないこと」が重要 - GIGAZINE



先延ばし癖を克服して効率的にスケジュールをこなせるようになるための3つのルール - GIGAZINE



「物事を先延ばしにする習慣」を克服するための10の方法 - GIGAZINE



つい物事を「先延ばししてしまう」のは睡眠不足を解消させれば改善可能との研究結果 - GIGAZINE



やることを先延ばしにして本気になれない人に「人生の締切」を可視化して行動を起こさせるツール「your life」 - GIGAZINE



なぜ締切りギリギリまで先延ばしして遊んでしまうのか、どうすれば防ぐことができるのか? - GIGAZINE



やるべきことを締切直前まで先延ばしにしてしまう心理に迫る「Inside the mind of a master procrastinator」 - GIGAZINE



2021年03月12日 23時00分00秒 in メモ, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.