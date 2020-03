2020年03月03日 06時00分 メモ

科学に裏付けられた「自由時間を確保する3つのポイント」とは?



技術が発展したにもかかわらず、現代人は仕事や家事に追われており、週に3日休める週4日労働制も一部の企業や団体が導入しているだけでなかなか普及する様子がありません。そこで、仕事と余暇に焦点を当てた3つの研究や実験の結果から、「24時間の中でいかに自由時間を確保するか?」をIT系メディアInverseが3つのポイントにまとめています。



Use this science-backed technique about time to be happier

https://www.inverse.com/innovation/time-isnt-always-money



◆1:時間を「お金で買う」





これはもちろん「お金で24時間を増やす」という意味ではなく、お金を払って他の人にやらなくてはならないことを肩代わりしてもらうことで、自分が自由に使える時間を増やすという意味です。ブリティッシュコロンビア大学の心理学教授であるエリザベス・ダン氏によると、「以前は可処分所得がかなり多い人しか『人の時間を買う』メリットを享受できないと考えられてきましたが、驚いたことにほぼ全ての所得で同様の効果があることが分かりました」とのこと。



ダン氏がこのことに気づいたのは、アメリカ・デンマーク・カナダ・オランダに住む合計約6000人を対象とした7つの研究結果を横断的に分析した時のこと。ダン氏らの研究グループが「自由時間を確保するためにいくらお金を使っているか」と「人生における満足度やストレス」の関係を検証した各研究結果を精査したところ、「その人の収入にかかわらず、自由時間を確保するためにお金を使っている人の方が人生の満足度が高い」ことが判明したとのことです。



研究グループは次に、実際にカナダのバンクーバーに住む60人の成人に対し、同じ金額を「時間の節約」と「物の購入」に充ててもらう実験を行って、横断的な分析の結果を検証しました。具体的には、参加者らに週末に「40ドル(約4300円)を時間の節約に使用」してもらい、「同額で物品を購入」した別の週末とストレスや感情がどう違うかの聴き取り調査を行いました。この実験の結果も、「時間の節約にお金を使った人の方が幸福感が高い」というものだったとのことです。



◆2:あえて休日の予定を立てない





1日を丸ごと自由に使える休日は誰にとっても楽しみなもの。せっかくの休日を最大限に楽しもうと、1日の計画を細かく立ててしまう人もいますが、それは楽しみを減らしてしまう可能性が高いということが、ワシントン大学オーリン・ビジネス・スクールの研究者ガブリエラ・トニエット氏とセリン・マルコック准教授らの(PDFファイル)研究で判明しています。



トニエット氏らが、「あらかじめスケジュールされたレジャーとその心理効果を検証した13件の研究結果」をまとめたところ、「時間を決めて行動を予定したレジャーは『楽しさ』が少なかった」という結論になったそうです。トニエット氏はこの結論について「予定を立てると、楽しいはずのことでも仕事のように感じてしまい、楽しみが半減してしまいます」と指摘しています。





そこで、トニエット氏らが推奨しているのが「休日の予定はおおざっぱにしか決めない」ことです。「〇時〇分まで映画を見て、その後は〇分間喫茶店で休憩」という風に時間を決めて休日に予定を詰め込むより、時間を気にせずやりたいことをやるのが、休日を最大限に満喫する上で大切だとトニエット氏は話しました。



◆3:時間を人のために使う





誰かのために時間を使うと、自由時間が減ってしまうのは自明です。しかし、実際にボランティアなどに従事することで逆に自由時間の「ゆったりとした余暇」を楽しめることが、ペンシルベニア大学ウォートン校の心理学者キャシー・モギルナー氏らの研究により明らかになっています。



モギルナー氏らが4つの異なる実験を分析して、人の余暇の使い方と主観的な「時間的豊かさ」の関係をまとめたところ、「自分のために時間を使っている人より、他者のために時間を使っている人」の方が、より「時間的豊かさ」を感じているという結果になったとのこと。モギルナー氏はこの結果について、「人のために時間を使うことで、自己効力感やスキルが向上し、短時間で十分な充実感を得たり効率的に時間を使ったりすることが可能になるのではないか」と分析しています。