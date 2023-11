執筆作業を「先延ばし」にすることは悪いことではないというアドバイス

いいアイデアが浮かばなかったり、デスクに向かうエネルギーが足りなかったりして、執筆作業を先延ばしにした経験のある人は多いはず。先延ばしは悪いクセだと自分を責めてしまうこともありますが、執筆を先延ばしにすることは悪いことばかりではなく大きな利点を生む場合もあると、心理療法士で作家のアンナ・ホーゲランド氏が語っています。 Anna Hogeland on the Rewards of Procrastination ‹ Literary Hub https://lithub.com/anna-hogeland-on-the-rewards-of-procrastination/

・関連記事

先延ばし癖のある人はのちのち不健康になっている傾向が強いことが判明 - GIGAZINE



イヤなことは後回しにする「先延ばし」の利点とは? - GIGAZINE



「物事を先延ばしにする習慣」を克服するための10の方法 - GIGAZINE



つい物事を「先延ばししてしまう」のは睡眠不足を解消させれば改善可能との研究結果 - GIGAZINE



ダメだと分かっていてもやるべきことを先延ばしにしてしまう理由とは? - GIGAZINE



2023年11月09日 07時00分00秒 in メモ, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.