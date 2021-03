2021年03月31日 06時00分 ソフトウェア

PowerMac向けウェブブラウザ「TenFourFox」の開発がついに終了

by Cameron Kaiser



Firefoxに使われたものと同じエンジンを使用し、PowerPC搭載Mac向けに作られたウェブブラウザ「TenFourFox」が、来るFPR32のリリースをもって開発が終了すると発表されています。TenFourFox開発終了の理由について、開発者のキャメロン・カイザー氏が開発ブログにつづっています。



TenFourFox Development: The end of TenFourFox and what I've learned from it

http://tenfourfox.blogspot.com/2020/04/the-end-of-tenfourfox-and-what-ive.html



約20年前に開発されたPower Mac向けのブラウザ、TenFourFoxは2021年時点でも利用者が存在し、TenFourFoxのサーバーは1日当たり約2000回のアクセス数を記録しているとのこと。TenFourFoxは現行のFirefoxのパッチリリースと同等のスケジュールで更新を行っていましたが、2021年9月7日に予定されているアップデートで「Firefox 93」と同等のセキュリティと安定性のパッチを提供した後、更新を停止することが発表されています。



TenFourFoxはPowerPC Mac OSXでTLS1.3をサポートする数少ないブラウザの1つであり、JavaScriptJITを備えた唯一のブラウザであったとのこと。Firefoxで実現されなかったAppleScriptもサポートされており、これらを含む数々の機能を実装出来たことに誇りを持っているとカイザー氏は述べています。



by Nicola D'Agostino



しかし、昨今の複雑なウェブの機能をTenFourFoxに実装することに疲れを感じ始めているのも事実だとカイザー氏は述べています。長時間のコーディング作業や複雑なJavaScriptアップデートを施しても、最新の技術をTenFourFoxに実装することが困難な場合があるため、カイザー氏自身すら使わない機能を無理に実装するよりも、実用的な機能を十分に備えた現在のバージョンで更新を止めるのが最適だと考えたとのこと。



また、自宅に置いてあるデータセンターの維持に月に約600ドル(約6万円)かかっていることも、更新を止める一因であるとカイザー氏は述べています。TenFourFoxを含め、ユーザーサポート用にTenderappへ、バイナリホスティング用にSourceForgeへ、プロジェクト管理用にGitHubへ無料でコードを公開しており、TenFourFoxにかかる収益は、基本的にドメイン名に対してのみ支払われるわずかな広告収益だけとのこと。さらに、お金よりも負担となっている「時間」を、今後自由に使えるようにしたかったと述べています。



TenFourFoxは、いまだ使用し続ける数千人の人々にとって十分使い勝手のいいものになっており、TenFourFoxの開発に費やした時間は価値があるものだったとカイザー氏は締めくくっています。



by Fox Wu