Armが新アーキテクチャ「Armv9」を発表、追加された機能とは？

Appleが開発した高性能チップ「 M1 」や、多くのAndroid端末に採用されるQualcommの SoC 「 Snapdragon 」シリーズは、CPUアーキテクチャとして ARMホールディングス が開発する「 Armアーキテクチャ 」を採用しています。そんなArmアーキテクチャの10年ぶりの新アーキテクチャである「 Armv9 」が2021年3月30日に発表されました。 AI、セキュリティ、用途特化型コンピューティングの未来を切り拓く、Armの最新アーキテクチャv9を発表 – Arm https://www.arm.com/ja/company/news/2021/03/31-3-2021-arms-answer-to-the-future-of-ai-armv9-architecture Armv9: The Future of Specialized Compute - Arm Blueprint https://www.arm.com/blogs/blueprint/armv9 ARMホールディングスによると、Armアーキテクチャを採用したチップの出荷数は増加し続けており、過去5年間で1,000億台以上のArmアーキテクチャ採用デバイスが出荷されたとのこと。ARMホールディングスのサイモン・シガースCEOは、「AIの形作る未来を見据えた上で、私たちは最先端のコンピューティング基盤を構築し、今後訪れるであろう類を見ない課題に備える必要があります。そして、その回答となるのがArmv9です」と述べ、新アーキテクチャArmv9を発表しました。

2021年03月31日 11時56分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

