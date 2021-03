4億画素超えの火星のパノラマ写真＆2000枚以上の生データをNASAが公開

NASAの火星探査機「 パーサヴィアランス 」は、日本時間の2021年2月19日に火星への着陸に成功し、生命の痕跡を探るミッションに挑んでいます。そんなパーサヴィアランスが撮影した2000枚以上の火星の写真や、4億画素を超えるパノラマ写真をNASAが公開しています。 Images | Multimedia Section – NASA’s Mars Exploration Program https://mars.nasa.gov/multimedia/images/ Images from the Mars Perseverance Rover - NASA Mars https://mars.nasa.gov/mars2020/multimedia/raw-images/ パーサヴィアランスには、ズームレンズを搭載したカメラ「 Mastcam-Z 」が2台搭載されており、被写体までの距離を正確に測定しながら写真を撮影できます。そんなMastcam-Zで撮影した写真を用いて作成された火星のパノラマ写真はこんな感じ。

2021年03月04日 19時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1o_hf

