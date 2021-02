世界の債務残高が新型コロナの影響で「合計約3京円」に到達

by The Institute of International Finance; Chart: Axios Visuals Axiosによると、対GDP比で356%という膨大な債務残高は、アメリカを含む多くの国々で経済学者が警鐘を鳴らしてきた水準をはるかに上回っているため、非常に重く見られているとのこと。 IIFのエコノミストはレポートの中で、「債務残高の伸びは 世界金融危機 が本格化した2008年ごろを大きく上回っています。2008年と2009年における世界の債務の比率はそれぞれ10パーセントポイントと15パーセントポイント上昇したに過ぎませんでした」と指摘しています。 また、2020年の債務残高は24兆ドル(約2536兆320億円)増加しており、この額は過去10年間で増えた債務残高88兆ドル(約9300兆5440億円)の4分の1に相当します。

国際金融協会(IIF) が2021年2月17日に、世界の債務残高の合計が2020年に281兆ドル(約2京9707兆1795億円)に達し、国内総生産(GDP)に対する比率が前年の321%から356%になったと報告しました。これを受けて、海外ニュースメディアのAxiosが「世界の借金が膨むと一体どんな問題が生じるのか」について解説しています。 Global debt soars to 356% of GDP - Axios https://www.axios.com/global-debt-gdp-898959ed-f96a-4c4d-85a3-5d3cc419631f.html 以下は、IIFのデータを元にAxiosが作成した、世界の債務残高の合計額(左)と債務残高の対GDP比(右)のグラフです。いずれも2020年に入って急激に上昇しているのが見てとれます。

2021年02月19日 13時02分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

