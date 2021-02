「Notion」で作成したページからサクッとウェブサイトを構築できる「Anotion」を使ってみた

・関連記事

基本無料でToDoリストやタスク管理ボードが作成可能&オンライン共有や複数人での編集もできる「Notion」を使ってみた - GIGAZINE



カンバン形式やガントチャートなど複数形式でプロジェクト&タスク管理が可能な「Wrike」を使ってみた - GIGAZINE



無料でスマホからウェブサイトを作れるアプリ「Airsite」を使ってみた - GIGAZINE



気になったウェブサイトや写真をわかりやすく整理しつつ保存して共有もできる「Journal」レビュー - GIGAZINE



2021年02月06日 20時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.