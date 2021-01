超恥ずかしがり屋な男の子の成長物語を描くゲーム「シャイボーイ」レビュー

・関連記事

たき火に転生して動物たちの物語に耳を傾ける無料ゲーム「takibi.」をプレイしてみた - GIGAZINE



麻雀牌のペアを消していく「四川省」をより立体的かつさまざまな配置でプレイできる「Jongmah」 - GIGAZINE



内向的な人に関する10のウソ - GIGAZINE



シャイな自分を乗り越えるための9つのアドバイス - GIGAZINE

2021年01月01日 10時00分00秒 in レビュー, モバイル, ゲーム, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.