カトリック教会の「禁書目録」が当時の医学界に与えた影響とは？

カトリック教会は、統治下にある国々で出版される書物を検閲し、信徒に対して危険を及ぼすとみなした書物を発禁処分にして「 禁書目録 」というリストにまとめてきました。この禁書目録が当時の医学界に与えた影響について、ハーバード大学ケネディスクール科学史学科のハンナ・マルクス助教授が解説しています。 Escaping the Index of Prohibited Books | Lapham’s Quarterly https://www.laphamsquarterly.org/roundtable/escaping-index-prohibited-books 禁書目録がローマ・カトリック教会で初めて制定されたのは1559年のこと。 異端審問 を重視する恐怖政治を敷いていた当時のローマ教皇・ パウルス4世 は教会の権威を示すため、信徒に読むことを禁じる書籍をリスト化したカトリック教会初の禁書目録「Pauline Index(聖パウルスの目録)」を公布しました。聖パウルスの目録では、プロテスタントなどの異端者が著した書籍が全て禁じられただけでなく、カトリック信徒が著した場合でも信仰を揺るがすような内容の書籍や、匿名の著者による書籍や翻訳版の聖書なども禁じられました。

2021年01月01日 11時00分00秒 in メモ, Posted by log1k_iy

