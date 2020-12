世界で3000万セットも売れたボードゲーム「カタン」の6人拡張版を遊んでみた

・関連記事

運命に左右されながら「自分だけの最強の冒険者」を作り上げる「ロールプレイヤー 完全日本語版」プレイレビュー - GIGAZINE



「自分だけの最強の勇者」を作り上げ強敵との戦いに挑む「ロールプレイヤー拡張モンスターズ&ミニオンズ」プレイレビュー - GIGAZINE



「カタンの開拓者たち」の生みの親が明らかにする開発秘話とは? - GIGAZINE



紀元前から現代まで続く「ボードゲーム」の歴史、爆発的人気の理由とは? - GIGAZINE



人気ボードゲームの「カタンの開拓者たち」がポケモンGOのNianticの技術でARゲームに - GIGAZINE

2020年12月06日 02時00分00秒 in レビュー, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.