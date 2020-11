40年以上続く「FPSの進化の軌跡」がたった3分でわかるムービー

2001年に発売された「Return to Castle Wolfenstein」は、Wolfensteinシリーズの5作目。Return to Castle Wolfensteinにはシングルゲームモードとマルチプレイヤーモードの両方が搭載されていますが、特にマルチプレイヤーモードでは「プレイヤーのキャラクターに異なるクラスがあり、それぞれのクラスでスキルや性能が異なる」という要素が追加され、以降の対戦型FPSのシステムに大きな影響を与えました。

2020年11月29日 13時00分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by log1i_yk

