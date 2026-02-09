2026年02月09日 22時00分 ゲーム

Civilization IIIをオープンソース・クロスプラットフォーム化した「OpenCiv3」



文明を発展させながら他国と外交したり戦争を仕掛けたりしながら勝利を目指すターン制のストラテジーゲーム「シヴィライゼーション」は、1982年にボードゲームの1作目「文明の曙」、1991年にコンピューターゲーム版のシリーズ1作目「シドマイヤーズ シヴィライゼーション」が発売されました。2001年に発売したコンピューターゲーム版のシリーズ3作目「シドマイヤーズ シヴィライゼーションIII」はMODなどを利用して現代も楽しまれていますが、さらに遊び方を拡張するためにオープンソース、クロスプラットフォーム、MOD指向、そして現代的に再構築したファンコミュニティのプロジェクトが「OpenCiv3」です。



OpenCiv3 Home | OpenCiv3.org

https://openciv3.org/





「シヴィライゼーション」シリーズは2025年2月にはPCのほかNintendo SwitchやPlayStation 5向けの各種コンシューマプラットフォームでも展開する最新作「シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII」がリリースしています。最新プラットフォーム向けの新作もリリースされている「シヴィライゼーション」シリーズですが、古いタイトルも依然として高い人気があり、初代の「シドマイヤーズ シヴィライゼーション」を逆アセンブルすることでオープンソース化を目指す「OpenCiv1」というプロジェクトも進行しています。



初代「シヴィライゼーション」を逆アセンブルしてオープンソース化するプロジェクト「OpenCiv1」 - GIGAZINE





OpenCiv1と同じように、シリーズ3作目の「シドマイヤーズ シヴィライゼーションIII(Civ3)」をオープンソース・クロスプラットフォーム化することを目指しているプロジェクトが「OpenCiv3(旧C7)」です。



OpenCiv3は、ストラテジージャンルの優れた要素と「Civ3」のMOD開発から得た教訓を生かして、クロスプラットフォームかつオープンソースの2D/3Dゲームエンジン「Godot(ゴドー)エンジン」と「C#」でファンコミュニティによって構築されています。「Civ3」のオリジナル素材を一切コピーしておらず、MODやパッチではなくゼロから開発されたまったく新しいゲームとして構築されているとのこと。



Civ3は魅力的なアートワークや優れたオーディオのほか、シナリオエディタや入手しやすいアセットのおかげでカスタマイズしやすく、さらには幅広いMODが数多く存在するため20年以上もの間楽しまれてきました。しかし、MODによる拡張はある程度限界があります。そこからさらに開発段階で想定されていなかった方向にも遊び方を拡張するために、OpenCiv3が制作されています。





OpenCiv3は最終的な目標として「私たちのビジョンは、Civ3を本来あるべき姿に、現代のMOD制作者とプレイヤーのために再構築することです。制限を取り除き、不具合を修正し、MOD機能を拡張し、最新のグラフィックスとプラットフォームに対応しています。Civ3のゲームプレイとコンテンツはすべてそのままに、Civ3を超えるゲームを目指しています」と述べています。



2025年12月にはv0.3「Dutch」のプレビューリリースが発表されています。以下はv0.3「Dutch」で発表された「スタンドアロンモード」の例で、左はスタンドアロンモードで実行したもの、右は「Civ3グラフィック」をインポートして使用したもの。Civ3グラフィックの導入にはCiv3の購入が必須となっていましたが、v0.3「Dutch」では初めてOpenCiv3のみで実行できるようになりました。





OpenCiv3は公式ページからファイルをダウンロードすることでローカルでプレイできます。記事作成時点ではOpenCiv3は開発が活発に進められている段階であり、公開されているのは初期段階のプレアルファ版です。基本的なプレイは可能ですが、多くのメカニクスやゲーム後半のコンテンツが不足しており、エラーが発生する可能性もあります。



OpenCiv3はオープンソースプロジェクトで、詳細や開発状況はGitHubで公開されています。



C7-Game · GitHub

https://github.com/C7-Game

