PlayStation 5は「隠されたブラウザ」でウェブサイトを自由に閲覧できると判明



2013年に登場したPlayStation 4にはウェブブラウザが搭載されていましたが、ソニーの開発陣は2020年に登場するPlayStation 5(PS5)について「ウェブブラウザが搭載される予定はない」と明かしていました。しかし、IT系ニュースメディアのArs Technicaが、PS5にはウェブブラウザが隠されていることを発見。PS5内蔵のウェブブラウザで好きなウェブサイトを閲覧する方法を公開しています。



2020年11月10日、PS5の発売に合わせたAV Watchのインタビューの中で、開発を指揮したプラットフォーム・プランニング&マネジメント担当の西野秀明氏が「現状、PS5にはウェブブラウザを搭載するつもりはありません」と明言しました。





インタビューの全文が以下。



Ars Technicaは、こうした開発陣の主張に反してPS5にはウェブブラウザが搭載されていることを発見しました。Ars Technicaによると、PS5はマニュアル表示の一部にブラウザを使っており、ブラウザを起動する一番簡単な方法は、システム設定画面から「ユーザーガイド」を開くこと。PS5でユーザーガイドを実際に開くと、以下のようにコントローラーの操作方法などを示した「http://manuals.playstation.net/」にアクセスします。なお、PS5以外からの「http://manuals.playstation.net/」へのアクセスは制限が掛かっています。





コントローラー操作では、左スティックでポイントの移動が可能で、クリックはXボタン。入力欄をクリックすると、以下のようなキーボードインターフェイスが表示されます。





当然ながら、このウェブブラウザはオンラインマニュアルなどを表示するために搭載されたものです。しかし、Ars Technicaは規定されたページから抜け出して、「自由なブラウジング」を行う方法も見つけています。その具体的な方法とは、「ユーザーとアカウント」メニューから「他のサービスとのリンク」オプションに移動し、「Twitterアカウントとのリンク」を選択し、Twitterのログイン画面に移動して、「Twitterのアイコン」をクリックすること。実際にPS5のブラウザでTwitterのログイン画面に移動した状態が以下。この状態で、上部のTwitterのアイコンをクリックすると……





Twitterのトップページに移動。





後はリンクをたどることで、自由にページを閲覧できます。





実際にPS5のウェブブラウザを使い倒したというArs Technicaは、搭載ウェブブラウザの機能についても言及。Ars Technicaによると、テキストと画像のみのページの閲覧に不備はないそうですが、マルチメディアを埋め込んだページやインタラクティブなページの閲覧には不具合が発生するとのことで、ムービーをフルスクリーンにできなかったり、Spotifyなどの音楽ストリーミングサービスでは音楽の再生に失敗したり、WebGL・Flashなどのゲームはプレイ不可だったりしたとのこと。





PS5にブラウザを搭載するつもりはないとしたソニーの姿勢について、Ars Technicaは「ウェブ全体で確実に機能するフル機能のブラウザを搭載するというのは、おそらくかなりの労力とカスタマーサポートが必要になるのでしょう。そのため、ブラウザを搭載することは優先事項ではないという判断だと考えられます」とコメントしつつ、「ブラウザを使わせたくないというのなら、なぜPS5にブラウザの設定メニューがあるのでしょうか?」と突っ込んでいました。