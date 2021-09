2021年09月24日 10時37分 ネットサービス

YouTubeが動画ダウンロード機能のテストを開始



ウェブブラウザで視聴しているYouTubeの動画を手元の端末にダウンロードする機能のテストが始まりました。機能提供は期間限定です。



動画ダウンロード機能はYouTube Premium加入者向けに提供されているもの。YouTubeにログインした状態で「https://www.youtube.com/new」にアクセスすると「ブラウザから動画をダウンロードする」という機能が表示されています。使い方は「動画を視聴中に『ダウンロード』ボタンをクリックするか、ブラウジング中にその他のメニューをクリックする」という感じ。





なお、YouTubeで提供される動画のダウンロード機能は、「Wi-Fi接続時に動画ファイルをダウンロードしておくことで、Wi-Fiがつながらないところでも通信量を消費することなく動画が見られる」という、いわゆるオフライン視聴のための機能で、ダウンロードしたファイルをブラウザ以外から扱うことはできません。



機能提供は2021年10月19日(火)までの期間限定で、その後、正式実装されることになるのかどうかは不明です。