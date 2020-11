日本最大規模のグリーンバックステージでリアルタイムのCG合成撮影が可能な「バーチャル・ライン・スタジオ」をのぞいてきました

・関連記事

デジタル・フロンティアに「GANTZ:O」をどう作ったのか徹底的に聞いてきた その3・モーションキャプチャー編 - GIGAZINE



CGアニメーション制作会社「デジタル・フロンティア」の内部を大探検してきた - GIGAZINE



バーチャル世界に現実の物体を持ち込むために「緑の全身タイツを着て撮影」する力技のアイデアが歴史的転換点になりうると話題に - GIGAZINE

2020年11月04日 22時58分00秒 in 取材, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.