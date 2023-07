緑色をバックに切り抜くクロマキー技術を「マゼンタの照明」で改良するアイデアをNetflixの研究チームが発表

Netflix says its magenta approach beats green screen https://techxplore.com/news/2023-07-netflix-magenta-approach-green-screen.html クロマキー合成自体はさかのぼると1939年に公開された映画「 オズの魔法使 」で使われており、映画の撮影技術が進歩するにつれて、クロマキー合成技術も洗練されてきました。しかし、「オズの魔法使」の公開から80年以上経ってもなおクロマキー合成技術は完璧ではありません。 映像の合成を自然と行うためには、適切かつバランスの取れた照明が必要になります。たとえば、背景に影が落ちると、背景色の一貫性がくずれ、髪の毛や羽毛のような細かい物体の動きを正確に分離するのも非常に困難です。さらに、背景の色だけ分離するということは、衣装や小道具の色に同じ色を使うことができないという制約がつきます。

・関連記事

日本最大規模のグリーンバックステージでリアルタイムのCG合成撮影が可能な「バーチャル・ライン・スタジオ」をのぞいてきました - GIGAZINE



スター・ウォーズ初の実写ドラマ「マンダロリアン」にはこれまでになく新しい撮影方法が取り入れられている - GIGAZINE



超小型&超軽量なモバイルモーションキャプチャ「mocopi」とスマホがあればいつでもどこでもバーチャル美少女に受肉できる - GIGAZINE



クロマキー合成やテロップ挿入などの豪華な映像表現をPCレスで実行できるライブ配信デバイス「LiveShell W」の合成効果を全部まとめてみた - GIGAZINE



OBS上でウェブカメラの背景を自動で消してくれる無料プラグイン「obs-backgroundremoval」を使ってみた - GIGAZINE

2023年07月11日 17時00分00秒 in 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.