皮が香ばしい焼き鮭とつぶつぶイクラがモチモチ食感の生麺パスタに豪快に載った「鮭といくらの醤油香るカルボナーラ」は和風なのかイタリア風なのか？食べて確かめてみた

・関連記事

原材料が100%「豆」の「ゼンブヌードル」はパスタなのか何なのか実際に食べて確かめてみた - GIGAZINE



パンデミックのさなかに「炭水化物が食べたくなる」理由を専門家が解説 - GIGAZINE



トリュフオイルとチーズで塩味が強烈な「ちよがみ」の限定まぜそばを食べてきた - GIGAZINE



モスが始めるパスタ専門店「ミアクッチーナ」の1号店でこだわりパスタを食べてきた - GIGAZINE



トータルではいったい何種類のメニューがあるのか把握できないモダン焼専門店「もだん焼フジ」に行ってきた - GIGAZINE

2020年11月04日 22時57分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.