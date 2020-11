サウスパーク制作陣がディープフェイクでトランプ大統領を司会者にした架空のニュース番組が公開される

・関連記事

1枚の写真と音声データから「人が話す映像」を作れる驚異の技術が登場 - GIGAZINE



ZoomやSkypeでリアルタイムに他人になりすませるオープンソースのディープフェイクツール「Avatarify」 - GIGAZINE



Facebookがディープフェイクムービーを積極的に削除する姿勢を表明 - GIGAZINE



Microsoftがディープフェイク対策ツール「Video Authenticator」を発表 - GIGAZINE



ディープフェイクで人造したFacebookのザッカーバーグCEOが「データの支配」について語るムービーが話題に - GIGAZINE

2020年11月04日 21時00分00秒 in 動画, Posted by log1l_ks

