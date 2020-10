世界でたったひとつの識別子として活用される「UUID」はどのように生成されているのか

オンライン対戦システムやランキングシステムの都合などで「世界中で唯一の値である識別子」をサーバーに接続せずに作成する必要がある場合があり、そうした場合に活用されるのが「 UUID 」です。そのUUIDの性質について、エンジニアのアリアマン・シャーダさんが解説しています。 Understanding How UUIDs Are Generated - Digital Bunker https://digitalbunker.dev/2020/09/30/understanding-how-uuids-are-generated/ UUIDは世界中で重複がないユニークな値となるよう設計されており、さらにその一意性が中央サーバーなどの要素に依存しないようになっています。こうした特徴をもつUUIDをデータベースの主キーに利用すると他人のデータベースと結合したり、データを別のデータベースに移動したりすることを自由に行うことが可能になるとのこと。一方、誰でもUUIDを作成できるため、現在世界に存在しているUUIDを追跡できないという欠点も合わせ持っています。 世界中で重複がないユニークな値を実現する方法は多数存在していますが、現代の多くのUUIDの実装はIETFの RFC 4122 に基づいており、このRFC 4122では5つの異なる生成方法が定義されています。ここで定義されたUUIDは128ビットのビット列となっており、一般的にはこのビット列を16進数表記して、8-4-4-4-12の形式で表示します。

2020年10月19日 08時00分00秒 in メモ, ソフトウェア, Posted by log1d_ts

