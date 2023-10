UUIDなのにデータベースのプライマリキーに設定してもパフォーマンスの問題を起こさない「UUIDv7」の標準化作業が進行中

UUIDは「Universally Unique Identifier」の略称で、世界中のどこにも重複が存在しない唯一のIDという特徴があります。UUIDには歴史的な経緯によっていくつかのバージョンが存在していますが、2023年10月時点で標準化の作業が進行中のv7についてCI/CDサービスを提供する企業のBuildkiteが解説しています。 Goodbye to sequential integers, hello UUIDv7! https://buildkite.com/blog/goodbye-integers-hello-uuids

2023年10月23日 09時10分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

