ウェブサイトのさまざまなスマホやタブレットでの表示を一度にまとめて確認可能なサービス「Sizzy」を使ってみた

・関連記事

お手軽にウェブアプリを開発できるOSSのフレームワーク「Phoenix Framework」、15分でTwitterライクなアプリを開発するムービーも - GIGAZINE



コーディング不要で簡単にウェブアプリが作れるビジュアルプログラミングツール「Bubble」を使ってみた - GIGAZINE



無料キャプチャソフト「Webrecorder」はブラウザで閲覧した内容を「そっくりそのまま」キャプチャ可能 - GIGAZINE



表示するブラウザごとに違う見え方をする「コードで描かれた絵」とは? - GIGAZINE

2020年10月19日 08時30分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.