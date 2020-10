2020年10月19日 09時58分 モバイル

Samsungが2021年1月にGalaxyの次期フラグシップモデルをリリースか



Samsungの次期フラグシップモデル「Galaxy S30(仮称)」が、2021年1月に発表されると報じられています。Galaxy S30は新しいレンダリング画像もリークされており、現行モデルのGalaxy S20と同じパンチホール型ディスプレイが引き続き採用される見込みです。



信頼できるリーカーのSteve Hemmerstoffer氏によると、Galaxy S30の標準モデルは6.2インチのフラットパンチホール型ディスプレイを採用します。それに対して、ハイスペックモデルのGalaxy S30 Ultraは、6.7~6.9インチのわん曲ディスプレイを採用しているとのこと。なお、Hemmerstoffer氏の最新のリークには端末の内部仕様に関する詳細は含まれていません。



Android関連の最新情報を報じるAndroid Centralは、2021年の発表で通常モデルのGalaxy S30、大画面モデルのGalaxy S30 Plus、ハイスペックモデルのGalaxy S30 Ultraの3モデルをSamsungが発表すると予測しています。



Hemmerstoffer氏によると、Galaxy S30 Ultraには専用スタイラスのSペンが付属しているとのことですが、Sペンを収納するスロットなどは存在しないそうです。また、Galaxy S30 Ultraのメインカメラユニットは通常モデルの2倍の大きさで、最大4つのカメラを搭載しているとのこと。カメラは広角・超広角・望遠・ペリスコープの4つになると推測されています。





Samsungは例年2月にGalaxy Sシリーズの最新モデルを発表してきたため、Galaxy S30が2021年1月に発表された場合、従来よりも数週間早い発表となります。