Facebookが戦闘や軍を想起させる言葉で投票を促す投稿を削除すると発表

人種差別を巡って抗議活動や暴動が起こっているアメリカで、2020年11月3日(火)にアメリカ大統領選が行われます。投票の前後にも混乱や暴動が発生する可能性が指摘されており、これを受けてFacebookは軍隊や戦闘を思わせるような言葉で投票を促すことを禁止するポリシーを発表しました。



Preparing for Election Day - About Facebook

https://about.fb.com/news/2020/10/preparing-for-election-day/



Facebook to temporarily halt all political ads in U.S. after polls close Nov. 3 - The Washington Post

https://www.washingtonpost.com/technology/2020/10/07/facebook-political-ads/



Facebook bans 'militarized' calls for poll watching during election

https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/facebook-bans-militarized-calls-poll-watching-during-election-n1242477



2016年のアメリカ大統領選では、アメリカの世論に溝を作るためのFacebook投稿や広告が多く行われ、選挙に多大な影響を与えたといわれています。これを受けてFacebookは2020年の大統領選では「大統領選の1週間前は政治広告をブロックする」と発表しており、Twitterも混乱を防ぐために「重要なアカウント」の保護を強化すると発表、Googleも検索ワードを予測する「オートコンプリート機能」を一部削除するといった対策を打ち出しています。



そして、2020年10月7日、新たにFacebookはポリシー変更によって、軍事的な言葉を使って投票を呼びかける投稿を禁止することを発表しました。これはドナルド・トランプ・ジュニア氏がTwitterやFacebookを使って「選挙警備作戦に入隊してください」と軍事的な言い回しで投票を促し、批判を浴びたことを受けてのものだとみられています。



These Trump Jr posts (on FB & Twitter) clearly argue that the election will be stolen & are clear calls for confrontation/intimidation at the polls & a rejection of mail in ballots. Just incredibly dangerous stuff. Do we really think these small labels are gonna do anything? pic.twitter.com/Ku0zvYhZTM