Facebookが「大統領選の1週間前は政治広告をブロックする」ことを発表



Facebookのマーク・ザッカーバーグCEOが2020年9月3日に、11月3日に実施される大統領選挙に向けて、政治的な広告の新規受付を停止することなどを含めた一連の対応策を発表しました。



ザッカーバーグCEOは9月3日のFacebookへの投稿で、「大統領選挙まであと2ヶ月となりましたが、私は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響や、国が分裂し国民の間で不安が増大する危険性があることを心配しています。今回の選挙はいつものようにはいかないでしょう。Facebookには、民主主義を守る責任があります。それは、人々の投票を支援し、選挙に生じる混乱を取り除き、暴力や不安のおそれを減らすための措置をとることを意味しています」と述べて、大統領選挙に向けた対策を発表しました。



ザッカーバーグ氏の発表によると、Facebookは投票日の1週間前から政治広告の新規受付を停止するとのこと。2019年にはTwitterが政治広告の全面禁止を実施していたのに対し、Facebookは「政治広告を掲載し続ける」方針を堅持してきました。これに対し、大統領選挙への出馬を表明しているジョー・バイデン氏が「大統領選挙までにポリシーを変更するべきだ」と訴えるなど、政治広告の在り方の見直しを求める声が上がっていましたが、Facebookは今回、こうした声を受けてこれまでの方針を一部変更したことになります。



ザッカーバーグ氏はまた、フェイクニュース対策にも力を入れることを表明。既に「投票日から3日後までは郵便投票が可能です」といった明確な虚偽は削除されていますが、この基準を拡大し「今年は運転免許証を持っている人なら誰でも投票用紙を手に入れることができると聞きました」などの誤解を招く投稿にも適用します。



また、「投票に行けばCOVID-19に感染してしまいます」といった投票を妨げるような投稿も禁止され、代わりにCOVID-19に関する信頼できる機関へのリンク先が掲載されるほか、投票結果が確定する前の勝利宣言や、不正確な情報にはラベルが貼付されるとのことです。





さらに、Facebookだけでなく傘下の複数のサービスでも選挙対策が強化されます。まずInstagramでは、トップに「投票情報センター」のフィードを配置し、郵便投票の方法に関するチュートリアル映像や、各州における有権者登録や投票の期限といった情報を配信するとのこと。このフィードはFacebookにも設置されます。また、メッセージアプリのFacebook Messengerには1メッセージ当たり5人もしくは5グループにしかリンクを転送できないという転送制限が設けられます。



ザッカーバーグ氏はFacebookへの投稿の中で、Facebookはこれまで国外からの干渉やQアノンなどの陰謀論などを多数取り締まってきたと指摘。「私たちの民主主義は、こうした挑戦に耐え、自由で公平な選挙を実現できる十分な強さを持っていると私は信じています。しかし政党、候補者、メディア、ソーシャルネットワーク、ひいては有権者に至るまで私たち全員が責任を果たしていくためには、一致団結した努力が必要です」と述べて、一丸となって公平な選挙に取り組むことを呼びかけました。