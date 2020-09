2020年09月18日 10時57分 セキュリティ

Twitterが大統領選の混乱を防ぐために「重要なアカウント」の保護を強化すると発表



2020年11月3日に実施されるアメリカ合衆国大統領選挙に関連し、SNS上でさまざまなデマや誤解を招きやすい言説が拡散されることが危険視されている中、Twitterが「政治的に注目度や影響力が高いアカウントに対し、セキュリティ対策を強化するように促す」と発表しました。



Improved Account Security during the 2020 US Election

https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/Improved-Account-Security-2020-US-Election.html



Twitter rolls out new security features to prevent Election Day chaos - The Verge

https://www.theverge.com/2020/9/17/21443741/twitter-security-election-chaos-election-accounts-prompt-notification-password-two-factor





Twitterは2020年9月17日に投稿したブログ記事の中で、「有権者、政治的な候補者、選挙で選ばれた役人、ジャーナリストは選挙に関する信頼できるニュースや情報を発見・共有するために、毎日Twitterを利用しています。そして私たちは、彼らに対する責任を真剣に受け止めています」と述べています。



そこで、Twitterは2020年の大統領選挙期間中の注目度が高い行政当局者、議会の議員、政治キャンペーン、主要な報道機関、政治ジャーナリスト、その他の政府関係者に対し、セキュリティ対策を強化するように促すことにしたとのこと。セキュリティ強化を促す通知は以下の画像のようにTwitter上で表示され、強力なパスワードの使用が要求されるほか、2段階認証の有効化も推奨されるそうです。





また、Twitterはこれらのアカウントに対し、「アカウントのパスワードリセット保護」を自動的に有効化することも表明しています。アカウントのパスワードリセット保護は、パスワードのリセットを行う際に電子メールアドレスまたは電話番号の確認を要求することで、不正なパスワードリセットを防ぐという設定です。



今後数週間のうちに、Twitterは「疑わしいアクティビティに対して素早く対応するために役立つ洗練された検出機能」「悪意のあるアカウント乗っ取りを防ぐログイン防御の強化」「アカウントのセキュリティ問題を迅速に解決するための素早いアカウント復旧サポート」など、内部セキュリティ対策を導入することも予定しています。





The Vergeは、「著名なアカウントに対して焦点を当てる今回の決定は、Twitterがこれまでに経験した最大のアカウント侵害の1つに続くものです」と指摘。2020年7月にAppleやイーロン・マスク氏、ビル・ゲイツ氏、バラク・オバマ前アメリカ大統領などのアカウントがハッキングされた事件を受けて、Twitterが選挙に関連してこの種の事件が起きることを防ごうとしていると述べました。



選挙の専門家らは、選挙結果が確定する前に誤った選挙結果が宣言されて人々を混乱させたり、無秩序で信頼できない主張がメディアやSNSで拡散されたりする危険があると警告しています。インターネット上での選挙妨害に対してIT企業はそれぞれ対策を打ち出しており、Googleが「オートコンプリート機能」を調整すると発表したほか、Twitterは選挙や投票のデマを削除する方針を打ち出しています。



