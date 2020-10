「新型コロナウイルスワクチンが完成しても完全に元の生活に戻るにはかなり時間がかかる」という報告

2019年末に中国・武漢で発生し、瞬く間に世界中に感染拡大した新型コロナウイルスは、記事作成時点でも猛威を振るっています。少しでも感染拡大を食い止めるため、世界中で多くの科学者や製薬会社が新型コロナウイルスワクチンを開発していますが、「 ワクチンが完成しても、2021年春までに元の生活に完全に戻るのは難しい 」という報告書が発表されました。 SARS-CoV-2 Vaccine Development & Implementation; Scenarios, Options, Key Decisions https://rs-delve.github.io/reports/2020/10/01/covid19-vaccination-report.html Covid-19 vaccine alone won't defeat spread of virus, report warns | Coronavirus outbreak | The Guardian https://www.theguardian.com/world/2020/oct/01/covid-19-vaccine-alone-wont-defeat-spread-of-virus-report-warns 世界中で多くの研究チームが新型コロナウイルスワクチンの開発に取り組んでおり、記事作成時点では11チームが 第III相試験(フェーズIII) の段階まで治験を進めています。2020年9月時点における厚生労働省の (PDFファイル) 資料 によれば、日本国内では主に5つのワクチン開発プロジェクトが動いており、進捗が最も早いものはすでに第I相・第II相試験を開始しているとのこと。

