量子ビット数5000以上の商用量子コンピューターのクラウドサービスでの提供開始をD-Waveが発表

量子コンピューティングシステムを提供するカナダのD-Wave Systemsが、 量子クラウドサービス「Leap」 において量子コンピューター次世代機「 D-Wave Advantage System 」を含むプラットフォームが利用可能になったことを発表しました。 D-Wave Announces General Availability of First Quantum Computer Built for Business | D-Wave Systems https://www.dwavesys.com/press-releases/d-wave-announces-general-availability-first-quantum-computer-built-business

2020年09月30日 10時25分00秒 in ネットサービス, ハードウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.