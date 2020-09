アメリカの「MIPSマイクロプロセッサ」のライセンスが複雑な取引を経て中国の手に渡った経緯とは？

マイクロプロセッサ・アーキテクチャである MIPS の設計および開発を行ってきた企業のライセンスが、複雑な経緯をたどって中国企業に買収されたと報じられています。 Tech war chronicles: How a Silicon Valley chip pioneer landed in China - Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-china-tech-insight/tech-war-chronicles-how-a-silicon-valley-chip-pioneer-landed-in-china-idUSKBN25L15U MIPS Computer Systemsとは、Googleの親会社Alphabetの会長を務めるスタンフォード大学の ジョン・ヘネシー 教授が1984年に起業したチップアーキテクチャの開発メーカーです。 ロイター通信は2020年8月25日に、「米中ハイテク貿易戦争が激化しつつあった2018年後半~2019年の間に、MIPSのコア技術はケイマン諸島とサモアの企業が関与している複雑な取引を経て、上海に拠点を置く企業 CIP United にライセンス供与されました」と報道しました。 以下は、MIPSのライセンスが中国企業にわたるまでの経緯をロイター通信がまとめた図です。

