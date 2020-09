まるで着るリングフィットアドベンチャー、ボクシングフィットネスをしながらゲームで遊べるトラッキングスーツ「Quell」

・関連記事

「Kickstarter」へ出資してゲットする方法&出資しまくった経験からわかった注意点まとめ - GIGAZINE



無料でNintendo SwitchとJoy-Conを使って簡単なわとびチャレンジができる「ジャンプロープ チャレンジ」で遊んでみた - GIGAZINE



筋肉を相棒に前へ進むNintendo Switch「リングフィットアドベンチャー」はトレーニングとゲームが融合した新感覚ゲームでした - GIGAZINE



アニメキャラと一緒に筋トレできるDVD「いっしょにとれーにんぐ」が登場、これで夏も怖くない? - GIGAZINE



Nintendo Switch「リングフィットアドベンチャー」のリングコンで超高難度アクションの「ダークソウル3」をプレイする猛者が登場 - GIGAZINE



Wiiでフィットネスができるソフト、その名も「Wii Fit」 - GIGAZINE



Apple WatchやFitbitのような運動量を測定するフィットネストラッカーは正確なのか? - GIGAZINE

2020年09月01日 20時00分00秒 in ハードウェア, 動画, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.