無料でNintendo SwitchとJoy-Conを使って簡単なわとびチャレンジができる「ジャンプロープ チャレンジ」で遊んでみた

・関連記事

筋肉を相棒に前へ進むNintendo Switch「リングフィットアドベンチャー」はトレーニングとゲームが融合した新感覚ゲームでした - GIGAZINE



ダンスダンスレボリューションで50kg以上のダイエットに成功し心臓移植の危機を乗り越えた男性 - GIGAZINE



Apple WatchやFitbitのような運動量を測定するフィットネストラッカーは正確なのか? - GIGAZINE



なわとびの飛んだ回数をLEDで目の前に表示してくれる進化系なわとび「SMART ROPE」を使ってみました - GIGAZINE



Wii Sportsでダイエットは可能 - GIGAZINE

2020年06月17日 12時00分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.