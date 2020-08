日本政府公式の新型コロナ接触確認アプリ「COCOA」に感染者を抑える効果はあるか実際にシミュレーションした結果とは？

・関連記事

日本政府公式の新型コロナ接触確認アプリ「COCOA」がリリース、実際にインストールするとこんな感じ - GIGAZINE



なぜ新型コロナの追跡はアプリではなくハードウェアで行うべきなのか? - GIGAZINE



GoogleとAppleが共同開発した新型コロナ接触追跡APIはなぜアメリカで普及しないのか? - GIGAZINE



ドイツ政府が新型コロナウイルス接触追跡アプリをリリース - GIGAZINE



新型コロナウイルス接触追跡アプリのテスト運用が開始される - GIGAZINE



新型コロナウイルス追跡アプリ2つがオープンソース化される - GIGAZINE



新型コロナ追跡アプリ開発についてイギリスが独自路線を捨てGoogle・AppleのAPI利用へ方針転換 - GIGAZINE



新型コロナウイルスの接触追跡アプリに100万人のデータが流出リスクにさらされる欠陥があったと判明 - GIGAZINE

2020年08月06日 15時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, サイエンス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.