新型コロナの感染拡大に「クラスター(集団感染)」や「スーパー・スプレッダー」がいかに影響しているのか？

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を防ぐために重要なのは、「クラスターの発生を防ぐこと」であるとして、その理由を学術誌のScienceがまとめています。 The science of superspreading https://vis.sciencemag.org/covid-clusters/ 2020年2月下旬、製薬会社の Biogen がアメリカのボストンで年次会議を開催しました。当時、アメリカにおけるCOVID-19の症例数は20件未満だったのですが、会議に参加した200人の参加者のうち1人がCOVID-19に感染していたものと思われます。

2020年11月19日 19時00分00秒 in サイエンス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.