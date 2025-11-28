2025年11月28日 14時00分 サイエンス

爆発的な流行は1対1の関係よりも「集団の相互作用」が引き起こす



学校で急にアイドルが流行したり、友人たちの間で同じゲームがはやったりするなど、「流行」が広がって社会的なトレンドになることはよくあります。流行の拡散は、1対1のつながりよりも、複数のグループやペアの相互作用で爆発的に拡大することが研究により明らかになりました。



Disentangling the Role of Heterogeneity and Hyperedge Overlap in Explosive Contagion on Higher-Order Networks | Phys. Rev. Lett.

How Group Interactions Create Explosive Contagion: New Mathematical Model Reveals Hidden Dynamics of Spreading Processes | News

https://www.networkscienceinstitute.org/news/how-group-interactions-create-explosive-contagion-new-mathematical-model-reveals-hidden-dynamics-of-spreading-processes



Mapping out the hidden mechanics behind why some fads spread like wildfire

https://phys.org/news/2025-11-hidden-mechanics-fads-wildfire.html



ノースイースタン大学のイシュトヴァン・キス氏らは、2人、3人、あるいは複数の人々が異なる集団に属する場合、新たなアイデアや流行がどう広がるのかについて、数学的アプローチを通じてモデル化しました。





何らかの行動、あるいは病気の流行は、通常は1対1の関係にあるときに伝染します。友達と2人きりで会ったときに紹介してくれたアニメを見始める、といった具合です。



そして、共通の話題をつかんだ2人が1つの集団に入り込んで交流を始めると、その集団の中で爆発的に流行が拡大することになるそうです。この2人が入り込む集団が多ければ多いほど、流行が広がる可能性は高くなります。





流行の拡大は、最初は緩やかに見られます。たとえ2人が共通の趣味を持っていて、3人目がその趣味を紹介されたとしても、3人目が急に興味を抱くようなことはないためです。



ところが、この2人がいろんな人と交流することで、流行の「種」が植え付けられ、ある一定の臨界値に達すると圧縮されたバネが解放されるように集団全体へ広がることになるそうです。





これまで同様の流行が発生することは研究で知られていましたが、その現象を裏付ける数学的公式を導き出すことが困難でした。キス氏らは、この現象を数学的に解析することに成功しました。



キス氏は「この研究は、流行が広がるプロセスの解明、拡散速度の予測、病気や社会的アイデアが爆発的に広がる段階を特定することに役立ちます」と述べました。

