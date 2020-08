2020年08月06日 15時05分 ネットサービス

アメリカが中国企業や中国製アプリを排除して「クリーンネットワーク」を目指すと発表

近年、アメリカは中国企業に対する懸念を強めており、HuaweiやZTEを「国家安全保障上の脅威」に指定したり、TikTokをアメリカ企業に売却するように要求したりしています。アメリカのマイク・ポンペオ国務長官は2020年8月5日、「悪意を持つ攻撃者から市民を守る『クリーンネットワーク』の取り組み」に関する声明を発表しました。



アメリカ政府は、「中国政府とつながった中国企業の製品やサービスが、人々のプライバシーを侵害したり企業の機密情報を盗み取ったりしている」と主張して、中国企業に対して警告を発したりさまざまな制裁を科したりしています。そのうちの一つが「TikTokの売却要求」であり、ドナルド・トランプ大統領は2020年9月15日までにTikTokを同国内の企業に売却しなければ、国内でのTikTok使用を禁止すると発表しました。





TikTok買収の有力候補と目されているのがMicrosoftであり、CNBCの報道によるとTikTokの買収額は最大で300億ドル(約3兆1600億円)、最低でも100億ドル(約1兆500億円)に上るとみられています。



そんな中、ポンペオ国務長官はアメリカ国民や企業を守る「クリーンネットワーク」というアプローチについて発表しました。声明によると、クリーンネットワークは中国共産党などの悪意を持つ攻撃者から市民のプライバシーや企業の機密情報を守る、トランプ政権の包括的なアプローチだとのこと。



声明の中で挙げられた、クリーンネットワークに関する新しい取り組みが以下の5つ。



◆1:クリーンキャリア

声明では、中国の「信頼できない通信キャリア」がアメリカの通信ネットワークに接続しないようにすると述べられています。中国政府とのつながりを持つ通信キャリアはアメリカの安全保障に危険をもたらすため、アメリカで通信サービスを提供させてはならないとのこと。



◆2:クリーンストア

アメリカのモバイルアプリストアから「信頼できないアプリケーション」を削除することも、クリーンネットワークが掲げる目標の一つです。「中国政府のアプリは私たちのプライバシーを脅かし、ウイルスを増殖させ、プロパガンダや偽情報を広めます。アメリカ人の最も重要なプライバシーやビジネス上の機密情報が、中国共産党の利益のために悪用されたり盗まれたりしないように保護する必要があります」と声明は述べました。





◆3:クリーンアプリ

クリーンアプリとは、Huaweiをはじめとする中国のスマートフォンメーカーが、アメリカ企業などが開発する「信頼できるアプリ」を利用できないようにすることです。「アメリカや外国の企業はHuaweiのアプリストアから自身のアプリを削除して、人権侵害者と提携していないことを証明する必要があります」とのこと。



◆4:クリーンクラウド

アメリカ市民のプライバシーやアメリカ企業の貴重な知的財産を外国企業が盗まないよう、悪意のある攻撃者がアクセス可能なクラウドベースのシステムを利用しないことも重要だと声明は指摘。危険な中国企業として、アリババや百度(Baidu)、テンセントなどが名指しされています。



◆5:クリーンケーブル

アメリカ政府は、同国とグローバルなインターネットを結ぶ「海底ケーブル」にも警戒しています。中国政府による大規模な情報収集に海底ケーブルが悪用されないように、アメリカ政府は各国と協力して取り組んでいくとのことです。



ポンペオ国務長官は声明発表後の記者会見で、「中国に本社を置くTikTokやWeChatなどのアプリは、中国共産党によるコンテンツ検閲ツールとして使われているだけでなく、アメリカ人の個人的なデータにとっても大きな脅威です」とコメント。クリーンネットワークの取り組みは、アメリカを守るために重要なものだと強調しました。