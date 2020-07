無料で簡単に複数の要素が関連したフィードバック構造を可視化できる「LOOPY」レビュー

「embed in your website」をクリックすると……

「『雨が降る』→『作物がよく育つ』→『収穫量が増える』→『農作物の価格が安くなる』」といった風に、ある要素が別の要素に与える影響や最初のアクションが引き起こす最終的な結果を説明する際、構造をモデル化した図があると便利です。「 LOOPY 」は複数の要素のつながりをモデル化した図を、無料で簡単にブラウザ上で作成できるウェブサービスとなっています。 LOOPY: a tool for thinking in systems https://ncase.me/loopy/

・関連記事

いつでもどこでもメモが取れ、データは暗号化され100年後でも読むことが可能なメモアプリ「Standard Notes」レビュー - GIGAZINE



無料でテキストや画像を貼り付けたノートをチームで共有可能な「Slite」を使ってみた - GIGAZINE



画像や動画をウェブ上のボードに貼り付けてチームで共有できる「Paste」を使ってみた - GIGAZINE



付せんやホワイトボードを使ったコミュニケーションをウェブで行うコラボレーションツール「Realtime Board」を使ってみた - GIGAZINE



自分だけのナレッジベースを作れるフリーソフト「Trilium Notes」を使い倒してみた - GIGAZINE



無料のビデオレターをブラウザだけでサクッと作れる「VidHug」レビュー - GIGAZINE



2020年07月09日 06時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.