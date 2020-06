AppleとFacebookは敵対関係に見えつつ実は利害が一致している

Appleは2020年秋にリリース予定の iOS 14 で、広告識別子のIDFAを実質的に役に立たないものに変える仕様変更を行います。これはターゲティング広告で収益を上げるFacebookや広告主にとって大きな痛手となるとみられています。このようにAppleとFacebookは戦略アプローチが大きく異なり、敵対関係にあるともとられがちですが、実はこれまでのところ利害が一致してきたのだとアナリストのベン・トンプソン氏が指摘しています。 Apple and Facebook – Stratechery by Ben Thompson https://stratechery.com/2020/apple-and-facebook/ Apple・Google・Microsoft・Amazon・Facebookといったテクノロジー企業はそれぞれ競合優位制や強みを持ちます。GoogleやAmazonの場合はわかりやすく「インフラ」と「データ」が強みとなっていますが、AppleはiPhoneが成功した後、何年にもわたってビジネスの持続可能性という問題に直面してきました。しかし、いまやAppleは「優れたチップ」と「ユーザーエクスペリエンス」という点で競合優位制を獲得しているとトンプソン氏は述べています。

・関連記事

新型iPhoneからわかるAppleの「サービス会社」としての戦略の全貌 - GIGAZINE



ジョブズが逝去1年前に幹部宛に送っていたAppleの戦略に関するメールの内容 - GIGAZINE



Twitter・Facebook・Dropboxなど成功を収めたウェブサービスが最初のユーザーを獲得した7つの戦略とは? - GIGAZINE



Amazonの「法の抜け穴」を利用して市場を独占しようとする戦略とは? - GIGAZINE



Googleはいかにして世界最大規模の企業となったのか? - GIGAZINE

2020年07月01日 06時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.