Apple独自設計プロセッサ搭載Mac miniのベンチマークスコアが判明、仮想環境でもSurface Pro Xより高い処理性能が明らかに

2020年6月24日に開催されたAppleのWWDC 2020で、Apple独自開発のARM系プロセッサをMacに搭載する「Apple Silicon」が発表されました。そして、プログラムに参加した開発者の手元にA12Zプロセッサを搭載したMac miniが届き、ベンチマークスコアが報告されています。



参加費500ドル(約5万4000円)のUniversal App Quick Start Programに参加する開発者にはDeveloper Transition Kit(DTK)として、第3世代iPad Proとほぼ同じA12Zプロセッサを搭載したMac miniが貸与されます。DTK版Mac miniのスペックは以下の通り。





DTKが貸与されるにあたって、プログラムの参加者は機密保持条項に同意する必要があります。しかしDTK版Mac miniのGeekbenchによるベンチマークスコアが、記事作成時点ですでに22件報告されています。それによると、シングルコアでのスコアは平均で800~850ほど、マルチコアでのスコアは3000弱となっています。



ただし、プロセッサのアーキテクチャが異なるDTK版Mac miniでは、Appleのバイナリ互換技術であるRosettaを使って仮想的にGeekbenchを走らせているポイントには注意が必要。Apple関連のニュースを扱うメディア・9to5Macによれば、macOS Big SurのRosetta 2技術のパフォーマンス特性に関して十分な情報がないため確証はないものの、パフォーマンスがおそらく25~40%低くなっているとのこと。つまり、実際のパフォーマンス性能は計測値よりもう少し高いと考えられます。





なお、2020年3月に発表されたMacBook Airの2020年モデルはシングルコアで1005、マルチコアで2016を記録。また、MicrosoftのSurface Pro Xはシングルコアで約700、マルチコアで3000弱を記録しています。



開発者の1人であるSteve Troughton-Smith氏は、DTK版Mac miniとSurface Pro Xのスコアを比較した上で、「2018年のiPad Proと同じチップを搭載したDTK版Mac miniは、エミュレーションでx86_64コードを実行しているにもかかわらず、2020年に発売されたSurface Pro Xがネイティブで実行するよりも処理が早い」と指摘しています。



So the DTK with a two year old iPad chip runs x86_64 code, in emulation, faster than the Surface Pro X runs it natively ???? Oh boy Qualcomm, what are you even doing? https://t.co/UAlZiwSsF8