「Mac Pro」のベンチマーク結果が公開、ミドルレンジの構成でiMac Proと同等のパフォーマンス

・関連記事

Mac Proの予約受付開始、最大570万円超になるモンスター級のMacに - GIGAZINE



「65万円から」のスペックも価格もモンスター級な新型「Mac Pro」の予約受付が12月10日からスタート - GIGAZINE



定番ベンチマークテストアプリの最新版「Geekbench 5」レビュー - GIGAZINE



2019年12月18日 14時00分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.