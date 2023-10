2023年10月31日 12時00分 ハードウェア

「Snapdragon X Elite」のベンチマーク結果をQualcommが公開



Qualcommが2023年10月25日に発表したArmベースSoC「Snapdragon X Elite」のベンチマーク結果を発表しました。



Qualcommは2023年10月25日に開催した「Snapdragon Summit 2023」の中で「Snapdragon X Elite」を発表。基調講演で、QualcommはSnapdragon X EliteのCPU性能を「最高クラス」と表現しています。



そこから日を改めて10月30日に報道関係者向けにベンチマーク結果の発表会が行われました。ベンチマークを行うリファレンス機は、TDPが最大80Wでシングルスレッド4.3GHz・マルチスレッド3.8GHzの構成Aと、TDPが23Wでシングルスレッド4.0GHz・マルチスレッド3.4GHzの構成Bの2台が用意されています。なお、PCの操作はQualcommのスタッフが行い、報道関係者ができたのはベンチマークの様子と結果を見ることだけだったとのこと。



Qualcommがデモのために用意したベンチマークソフトは、ニュースサイト・AnandTechによるとCinebench 2024、Geekbench 6.2、PCMark 10 Applications、GFXBench、3DMark Wildlife Extreme、Procyon AI。これらはスマートフォンやタブレットのベンチマークで使用されることが多い組み合わせで、「PC中心のベンチマークセットではない」とAnandTechは報告しています。



現地で行われたベンチマークの結果、示されたスコアは以下の通り。



構成A 構成B Cinebench 2024(シングルコア) 132 124 Cinebench 2024(マルチコア) 1227 997 Geekbench 6.2(シングルコア) 2971 2780 Geekbench 6.2(マルチコア) 15371 14029 PCMark 10 Applications 13498 12737 GFXBench 354fps 294fps 3DMark Wildlife Extreme 45fps 39fps Procyon AI 1766 1813



コミュニティサイト・XDA DevelopersはM2チップ搭載のMacBook Airや、Intel Core i7-13700H搭載のMicrosoft Surface Laptop Studio 2、Intel Core i7 1360P搭載のLenovo ThinkPad X1 Nano Gen 3、そしてSnapdragon X Eliteの前身にあたるSnapdragon 8cx Gen3を搭載したLenovo ThinkPad X13sとの比較を実施。





その結果、CinebenchとGeekbench 6.2ではおおむねSnapdragon X Eliteのスコアが他を上回った一方、Qualcommがそもそも競争すべき場だと考えていないと考えられるグラフィックレンダリングを中心としたGFXBenchや3DMarkではSurface Laptop Studio 2のほうがスコアが高かったことを示しました。



なお、Appleシリコン「M3」シリーズが2023年10月31日に発表されたほか、IntelやAMDも次の世代の製品発表を控えているため、Snapdragon X Eliteの行く先にはライバルが多いとXDA Developersは指摘しています。