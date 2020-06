2020年06月24日 16時00分 ネットサービス

「Facebookは政府のデータ収集制限に従うべき」とドイツ最高裁が判決を下す



現地時間2020年6月23日、ドイツ連邦裁判所(最高裁判所に相当)が、Facebookは市場の独占的地位を悪用し、同意なしにユーザーのデータを収集しているとして「ドイツ連邦カルテル庁によって課されたデータ収集制限に従うべき」という判決を下しました。



German legal ruling deals Facebook blow in data use

https://apnews.com/58fc6fe8606d7e22bf3e8a06921f7a70



Facebook Dealt Blow as German Court Strikes Business Model - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-23/facebook-suffers-top-court-setback-in-german-antitrust-fight



Facebook Loses Antitrust Decision in Germany Over Data Collection - The New York Times

https://www.nytimes.com/2020/06/23/technology/facebook-antitrust-germany.html



Facebookは、同社がFacebook上のページ以外からもデータを収集し、そのデータをユーザーアカウントに結びつけてきました。ドイツ連邦カルテル庁はFacebookによるデータ収集を「ソーシャルネットワーク市場における支配的地位を乱用している」として問題視し、2019年2月にFacebookに対して「収集したデータをユーザーアカウントに結びつけることは、ユーザーの自発的な同意がある場合のみ許可されるべき」という制限を課し、数カ月以内にデータ収集およびユーザーの同意を得ずに収集されたデータとユーザーアカウントを結びつける処理を停止するよう求めました。



ドイツ連邦カルテル庁は,Facebookに対して,多様なソースからユーザーデータを統合することを禁止した旨を公表:公正取引委員会

https://www.jftc.go.jp/kokusai/kaigaiugoki/sonota/2019others/201903others.html



しかし、Facebookはこれを不服として制限の撤廃と、停止処分の撤回を求めてそれぞれ裁判を開始。下級審では「制限の撤廃に関する訴訟の結果が出るまで停止処分を仮差し止めする」という判決が出ていましたが、ドイツ連邦裁判所はドイツ連邦カルテル庁の見解を支持して仮差止命令を棄却し、改めて「Facebookは停止処分に従うべき」という判決を下しました。制限の撤廃に関する訴訟はいまだ進行中ですが、Facebookはこの制限に基づく停止処分に従う必要が生じました。





本件の審理を務めたドイツ連邦裁判所のピーター・マイヤーベック裁判長は「ユーザー側にデータ収集を制限する権利を与えていないことが違法」という見方を示し、ドイツ連邦カルテル庁の「ユーザーはデータ収集に同意するという選択肢しか与えられていない」と主張を全面的に受け入れました。マイヤーベック裁判長は「支配的なネットワークであるFacebookはソーシャルネットワーク市場での競争を維持する特別な責任を負っています」「ユーザーに関するデータの経済的価値も考慮に入れる必要があります」と説明しています。



ドイツ連邦カルテル庁事務局長のアンドレアス・マント氏は今回の判決を歓迎し、「データが収集されて違法に使用される場合、市場支配力の悪用を防ぐために独占禁止法に基づいた介入が認められるべきです」とコメントしました。



Facebookは「今回の判決はあくまで停止処分に関するもので、制限自体に関する判決は出ていません」と強調して、今後もドイツ連邦カルテル庁の制限に対する不服申し立て手続きを継続するとコメント。同社は「独占禁止法に抵触する地位の悪用を行っていません」「ドイツにおける商品・サービスなどにすぐに変更が生じることはありません」と利用者に説明しています。