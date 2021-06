2021年06月29日 11時17分 ネットサービス

Facebookの時価総額が初の1兆ドル突破、独占禁止法違反の申し立て却下を受けて



アメリカの連邦取引委員会(FTC)がFacebookを独占禁止法で提訴していた問題で、裁判所が2021年6月28日にFTC側の訴えを棄却する判決を下しました。これを受けて、同日のFacebookの株価は4%以上値上がりし、時価総額が初めて(約110兆5000億円)を突破しました。



Facebook (FB) Stock Rises After Lawsuit Dismissal, Hits $1 Trillion Value - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-28/facebook-rises-after-lawsuit-dismissal-hits-1-trillion-value



Judge dismisses FTC and state antitrust complaints against Facebook

https://www.cnbc.com/2021/06/28/judge-dismisses-ftc-antitrust-complaint-against-facebook.html



Government Antitrust Lawsuits Against Facebook Thrown Out by Federal Judge - WSJ

https://www.wsj.com/articles/federal-judge-dismisses-government-antitrust-lawsuits-against-facebook-11624907747



FTCは2020年12月に、合計48の州および準州の司法長官とともにFacebookを独占禁止法違反で起訴しました。



Facebookが独禁法違反で起訴される、InstagramやWhatsAppの売却要求も - GIGAZINE





FTCは(PDFファイル)訴状の中で、FacebookがInstagramやWhatsAppを買収したのは反競争的な意図があったとして、これらのサービスをFacebookから分離することを求めました。一方Facebookは、Instagram・WhatsApp両社の買収はいずれも当時の規制当局による許諾を受けたものだったとして、市場競争が脅かされるリスクはないと反論しました。



この事件を扱っていたコロンビア特別区連邦地方裁判所は6月28日に、「裁判所はFacebookの主張のすべてに同意するわけではありませんが、FTCの訴状は法的には不十分であり、棄却されなければならないことには同意します」と述べて、FTCおよび州司法長官らの訴えを退けました。また、裁判所は原告らに対し、30日以内に訴状を修正し、再度起訴することができるとの猶予を与えました。





コロンビア特別区連邦地方裁判所のジェームズ・ボースバーグ裁判官は、原告の訴えを棄却した理由について、「FTCは独占禁止法違反を主張するのに必要な要件、すなわちFacebookがSNS市場で独占的な力を持っていることを立証するのに十分な証拠を提示しませんでした」と説明。並行してFacebookを訴えていた州司法長官らの主張についても「10年近く前に行われた買収に異議を唱えるのは遅きに失しています」と指摘しました。



Facebook側に有利な判決を受けて、同社の株価は6月28日に2カ月ぶりの高値である355.64ドル(約3万9300円)を記録。時価総額が同社初の1兆ドルに達しました。





Facebookは、判決を受けて発表した声明の中で「本日の判決で、Facebookに対する政府の申し立ての瑕疵(かし)が確認されたことをうれしく思います。当社は、人々の時間と関心を得るために日々公正な競争を行っており、当社のサービスを利用する人々や企業に素晴らしい製品を提供し続けていきます」とコメントしました。一方、FTCは広報担当者は「裁判所の見解を綿密に精査し、今後の最善の選択肢を検討しています」と述べました。