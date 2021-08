Zoomがプライバシー権侵害訴訟で和解金90億円超を支払うことに

オンライン会議アプリ「Zoom」が、Facebook・Google・LinkedInとユーザーの個人データを共有していたこと、および「Zoom爆撃(Zoombombing)」と呼ばれる会議に対する妨害行為ができる状態を放置していたことに対してユーザーから起こされていた訴訟において、予備的和解に合意しました。Zoomが訴訟解決のために支払う和解金は8500万ドル(約93億円)だとのこと。 Zoom reaches $85 mln settlement over user privacy, 'Zoombombing' | Reuters https://www.reuters.com/technology/zoom-reaches-85-mln-settlement-lawsuit-over-user-privacy-zoombombing-2021-08-01/ Zoom Agrees To Settle A Privacy Lawsuit For $85 Million : NPR https://www.npr.org/2021/08/01/1023468165/zoom-agrees-to-settle-a-privacy-lawsuit-for-85-million Zoomは、Google MeetやMicrosoft Teamsなどと並ぶオンライン会議アプリとして、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うリモートワークの増加により、ユーザー数を大きく伸ばしました。

・関連記事

セキュリティ&プライバシー関連の問題が相次ぐオンラインビデオ会議アプリの「Zoom」 - GIGAZINE



Googleがオンラインビデオ会議アプリ「Zoom」の使用を禁止 - GIGAZINE



Zoom会議の荒らし対策はほとんど意味がないという指摘 - GIGAZINE



2021年08月02日 12時40分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.